Біткоїну прогнозують майже 90 000 доларів до кінця 2024 року
За останні 6 місяців біткоїн виріс більше ніж удвічі, впевнено оновивши історичні максимуми 2021 року. За оцінками аналітиків, до кінця 2024 року вартість біткоїна може сягнути 88 000 USD.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Euronews.
Такий проноз зʼявився після проведення опитування британською фінтехкомпанією Finder серед представників криптовалютних платформ та експертів криптоіндустрії, які спираються на фундаментальні фактори та технічний аналіз.
Інші аналітики також налаштовані оптимістично:
- Майк Новограц, CEO Galaxy Digital: після схвалення ETF у багатьох відбувся "зсув мислення". Бейбі-бумери отримали свій перший шанс на цифрове золото через інвестиційних консультантів. До кінця року ми побачимо BTC по 100 000 USD. І якщо говорити про корекцію, то нижче 50 000 просадки ми вже не побачимо, хіба що трапиться щось неординарне.
- Роберт Кійосакі, автор бестселера "Багатий тато, бідний тато": "Біткоїн злітає. Найбільша помилка, яку ви можете зробити - зволікання. Важливо почати, навіть з $500. Наступна зупинка - $300 000 у 2024 році", - написав він.
Водночас на думку аналітиків Traders Union, на довгостроковому інтервалі висхідний тренд, хоч і з меншою динамікою, збережеться протягом найближчих кількох місяців, а ціна сягне $77 800 до кінця 2024 року.
Аналітики Binance більш стримані у прогнозі. За їхньою думкою, до початку 2025 року ціна буде триматися в зоні 71-72 тис., але малоймовірно зможе її перевершити.
Прихильники "булрану" (сильного росту криптовалюти) мають декілька ключових аргументів на користь подальшого росту.
Насамперед, високий попит з боку інституціональних інвесторів. Мова йде в першу чергу про ключових інституціональних гравців та інвестиційні фонди.
BlackRock - один з найбільших в світі інвестиційних фондів, чия заявка на спотовий ETF була затверджена в США в січні, став найбільшим інвестором. Баланс фонду за два місяці зріс до 15,5 млрд дол. США. Усього фонд купив понад 225 000 ВТС.
Великий розробник програмного забезпечення MicroStrategy - інший великий корпоративний володар має на балансі понад 205 000 BTC вартістю 15,06 млрд дол. США. І продовжує нарощувати обсяги інвестицій.
Дані порталу bitcointreasuries.net
У середині березня стало відомо, що компанія випустить облігації з погашенням у 2030 році на суму 500 млн дол. США для подальших інвестицій у Bitcoin. На фоні ралі ВТС акції MicroStrategy за день зросли на 10,85%.
Аналітики попереджають, що фонди не будуть скуповувати криптовалютні активи вічно. Але поки є тенденція, роздрібним інвесторам потрібно користуватися моментом.
Ще один фактор - BТС перейшов психологічний рівень попереднього історичного максимуму.
Також на ціну впливає наступний халвінг.
У середині березня складність обчислень майнінгу оновила історичний максимум, збільшившись після останнього перерахунку на 5,79%. Наступний в квітні 2024 року халвінг зменшить дохід майнерів у 2 рази, зробивши його ще менш вигідним. І відповідно зменшить обсяг пропозиції ВТС.
У прихильників корекції також є свої аргументи. Індекс страху та жадібності перейшов відмітку 87%, що є практично історичним максимумом. Це свідчить про переоціненість активу та високий рівень ейфорії. Схожий стан ринку спостерігався в 2017 та 2021 роках. Після чого наставав спад.
В цілому настрої на ринку залишаються оптимістичними, попри відносно невеликі локальні корекції на 3-5 тис. за кілька днів.
З урахуванням динаміки зростання ціни ВТС останніх місяців, зростаючого попиту з боку інвестиційних ETF-фондів, наступаючого халвінгу та помірного оптимізму інвесторів, ми цілком можемо побачити 80 тис. вже на початку літа і 100 тис. до кінця року.
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