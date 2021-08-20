Акт о независимости 1991 года: сколько украинцев поддержали бы его сегодня

Если бы референдум о независимости Украины проходил в июне 2021 года, за Акт о независимости проголосовали бы 70,3% жителей Украины. Против выступают 8% респондентов, и 21,6% - не определились или не стали бы участвовать в референдуме.

Таким образом, если бы референдум о независимости Украины проводился в июне 2021 года, и те, кто не определился, как голосовать, как обычно, не пришли бы на референдум, в этом референдуме приняли бы участие 78,3% населения, и 89,8% из них проголосовали бы за Акт о независимости, 10,2% - против.

Как отмечают социологи, за прошлый год процент тех, кто в случае референдума проголосовал бы за независимость Украины, немного повысился (с 66% до 70% населения, или же с 84% до 90% голосов "за"), вернувшись к уровню 2017 года.

Киевский международный институт социологии (КМИС) провел опрос с 8 по 9 июня 2021 года по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Методом телефонных интервью с использованием компьютера (computer-assisted telephone interviews, CATI) опрошено 2007 респондентов. Статистическая погрешность выборки не превышает 2,4%.