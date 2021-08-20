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Акт про незалежність 1991 року: скільки українців підтримали б його сьогодні

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Україна, П'ятниця 20 серпня 2021 13:15
Акт про незалежність 1991 року: скільки українців підтримали б його сьогодні Фото: підтримка незалежності України на референдумі досягла 90% (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Якби референдум щодо незалежності України відбувався у червні 2021 року, за Акт про незалежність проголосували б 70,3% жителів України. Водночас проти виступають 8% респондентів, і 21,6% - не визначилися або не стали би брати участь у референдумі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування КМІС.

Тобто якби референдум щодо незалежності України проводився у червні 2021 року, і ті, хто не визначився, як голосувати, як зазвичай, не прийшли б на референдум, у цьому референдумі взяли б участь 78,3% населення, і 89,8% із них проголосували б за Акт про незалежність, 10,2% - проти.

Акт про незалежність 1991 року: скільки українців підтримали б його сьогодні

Як зазначають соціологи, за минулий рік відсоток тих, хто у разі референдуму проголосував би за незалежність України, трохи підвищився (із 66% до 70% населення, або ж із 84% до 90% голосів "за"), повернувшись до рівня 2017 року.

Акт про незалежність 1991 року: скільки українців підтримали б його сьогодні

Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів опитування з 8 по 9 червня 2021 року по всій Україні за виключенням окупованих Росією територій. Методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера (computer-assisted telephone interviews, CATI) опитано 2007 респондентів. Статистична похибка вибірки не перевищує 2,4%.

Нагадаємо, за даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", у серпні 2021 року проголошення незалежності України в цілому підтримали б 80% опитаних. Не підтримали б - всього 15%, не змогли відповісти - 5%.

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