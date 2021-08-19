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Провозглашение независимости сегодня поддержали бы 80% украинцев

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Украина, Четверг 19 августа 2021 12:48
Провозглашение независимости сегодня поддержали бы 80% украинцев Фото: независимость поддерживают около 80% украинцев (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В августе 2021 года провозглашение независимости Украины в целом поддержали бы 80% опрошенных. Не поддержали бы - всего 15%, затруднились ответить - 5%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса Социологической группы "Рейтинг".

Провозглашение независимости сегодня поддержали бы 80% украинцев

По данным опроса, самый высокий уровень поддержки независимости Украины среди поколения, которое родилось после 1991 года (87%).

Провозглашение независимости сегодня поддержали бы 80% украинцев

Гражданами Украины идентифицируют себя 75% опрошенных (11% не чувствуют себя таковыми), зато европейцами - 26%, "советским человеком" - 21%. Среди представителей "поколения независимости" идентифицируют себя как граждане Украины 86%, как европейцы - 40%.

Провозглашение независимости сегодня поддержали бы 80% украинцев

Опрос проводился Социологической группой "Рейтинг" 20 июля - 9 августа 2021 года по всей Украине за исключением оккупированных территорий. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews - телефонные интервью с использованием компьютера). На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Выборочная совокупность: 20000 респондентов. Ошибка репрезентативности не более 1,0%.

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