Акт агрессии на море является актом агрессии против государства, - Полторак

Фото: Степан Полторак (mil.gov.ua)

Полторак заявил, что украинские моряки действовали в рамках международных норм

Министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что акт российской агрессии в Керченском проливе является актом агрессии против украинского государства. Об этом он заявил во время рабочей поездки в Одесскую область, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Минобороны.

Полторак отметил, что командование ВМС ВС Украины, командиры и матросы, действовали исключительно согласно всех международных норм и законов морского права.

"Они с честью и достоинством выполнили задачу. Сегодня с такой честью и достоинством они себя ведут в тюрьме. Сегодня я хотел бы убедить матросов, офицеров, адмиралов, генералов, военнослужащих ВС Украины, что ни одного нашего военнопленного мы не оставим россиянам, и никому не оставим. Акт агрессии на море является актом агрессии против государства", - отметил министр обороны.

Напомним, международный комитет Красного Креста (МККК) направил запрос к Российской Федерации о предоставлении представителям Красного креста доступа к украинским военнопленнымморякам.

Ранее сообщалось, что до Нового года адвокаты встретятся со всеми военнопленными моряками, захваченными в результате агрессии РФ против Украины в Азовском море.