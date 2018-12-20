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Акт агрессии на море является актом агрессии против государства, - Полторак

Новости » Политика    20.12.2018 - 19:31
Акт агрессии на море является актом агрессии против государства, - Полторак
Фото: Степан Полторак (mil.gov.ua)

Полторак заявил, что украинские моряки действовали в рамках международных норм

Министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что акт российской агрессии в Керченском проливе является актом агрессии против украинского государства. Об этом он заявил во время рабочей поездки в Одесскую область, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Минобороны.

Полторак отметил, что командование ВМС ВС Украины, командиры и матросы, действовали исключительно согласно всех международных норм и законов морского права.

"Они с честью и достоинством выполнили задачу. Сегодня с такой честью и достоинством они себя ведут в тюрьме. Сегодня я хотел бы убедить матросов, офицеров, адмиралов, генералов, военнослужащих ВС Украины, что ни одного нашего военнопленного мы не оставим россиянам, и никому не оставим. Акт агрессии на море является актом агрессии против государства", - отметил министр обороны.

Напомним, международный комитет Красного Креста (МККК) направил запрос к Российской Федерации о предоставлении представителям Красного креста доступа к украинским военнопленнымморякам.

Ранее сообщалось, что до Нового года адвокаты встретятся со всеми военнопленными моряками, захваченными в результате агрессии РФ против Украины в Азовском море.

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Новости Украины Полторакагрессия РФморякиКерченский мост
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