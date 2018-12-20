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Акт агресії на морі є актом агресії проти держави, - Полторак

Новини » Політика    20.12.2018 - 19:31
Акт агресії на морі є актом агресії проти держави, - Полторак
Фото: Степан Полторак (mil.gov.ua)

Полторак заявив, що українські моряки діяли у межах міжнародних норм

Міністр оборони України Степан Полторак заявив, що акт російської агресії в Керченській протоці є актом агресії проти української держави. Про це він заявив під час робочої поїздки в Одеську області, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу Міноборони.

Полторак відзначив, що командування ВМС ЗС України, командири і матроси, діяли виключно відповідно до всіх міжнародних норм і законів відповідно до морського права.

"Вони з честю і достоїнством виконали задачу. Сьогодні з такою честю і достоїнством вони поводяться у в’язниці. Я б хотів сьогодні переконати матросів, офіцерів, адміралів, генералів, військовослужбовців ЗС України, що жодного нашого військовополоненого ми не залишимо росіянам, і нікому не залишимо. Акт агресії на морі є актом агресії проти держави", - зазначив міністр оборони.

Нагадаємо, міжнародний комітет Червоного Хреста (МКЧХ) направив запит до Російської Федерації щодо надання представникам Червоного хреста доступу до українських військовополонених моряків.

Раніше повідомлялося, що до Нового року адвокати зустрінуться з усіма військовополоненими моряками, захопленими внаслідок агресії РФ проти України в Азовському морі.

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Новини України Полторакагресія РФморякиКерченский мост
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