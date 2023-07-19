Акт агресії проти світу. Вночі Росія вдарила по портах "Одеса" та "Чорноморськ"

"Вночі, 19 липня, Росія здійснила цілеспрямовану повітряну атаку на зернові термінали в портах. Пошкоджень зазнала зернова інфраструктура міжнародних та українських трейдерів та перевізників Kernel, Viterra, CMA CGM Group", - пише пресслужба.

Зазначається, що вночі були атаковані порти, які задіяні в роботі зернового коридору. Внаслідок удару були пошкоджені резервуари й причал Одеського порту.

Як відзначив міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков, атака на зернові термінали, є актом агресії проти світу.

Фото: вночі Росія вдарила по портах "Одеса" та "Чорноморськ" (facebook.com/Ministry.for.restoration)

"На меті російських терористів - знищення будь-яких шляхів постачання зерна на світові ринки. Держава-терорист воює не тільки з Україною, а з населенням Африки та Азії, для яких це зерно - питання виживання. Зернова та портова інфраструктура мають бути захищені світом. Це гарантія, в першу чергу, для продовольчої безпеки світу", - додав Кубраков.

Нічна атака на південь України

Вночі Росія атакувала південь України потужним накопиченням ракет та дронів-камікадзе. Внаслідок обстрілів були пошкоджені багатоквартирні будинки, портова й критична інфраструктура. Поранення отримали більше 10 людей.

Ворожі "Онікси" й Х-22 були спрямовані на портову та критичну інфраструктуру. Росіяни влучили в зерновий і олійний термінал, пошкодили резервуари та обладнання для завантаження.