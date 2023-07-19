Акт агрессии против мира. Ночью Россия ударила по портам "Одесса" и "Черноморск"

"Ночью, 19 июля, Россия осуществила целенаправленную воздушную атаку на зерновые терминалы в портах. Повреждениям подверглась зерновая инфраструктура международных и украинских трейдеров и перевозчиков Kernel, Viterra, CMA CGM Group", - пишет пресс-служба.

Отмечается, что ночью были атакованы порты, которые задействованы в работе зернового коридора. В результате удара были повреждены резервуары и причал Одесского порта.

Как отметил министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков, атака на зерновые терминалы, является актом агрессии против мира.

Фото: ночью Россия ударила по портам "Одесса" и "Черноморск" (facebook.com/Ministry.for.restoration)

"Цель российских террористов - уничтожение любых путей поставки зерна на мировые рынки. Государство-террорист воюет не только с Украиной, а с населением Африки и Азии, для которых это зерно - вопрос выживания. Зерновая и портовая инфраструктура должны быть защищены миром. Это гарантия, в первую очередь, для продовольственной безопасности мира", - добавил Кубраков.

Ночная атака на юг Украины

Ночью Россия атаковала юг Украины мощным накоплением ракет и дронов-камикадзе. В результате обстрелов были повреждены многоквартирные дома, портовая и критическая инфраструктура. Ранения получили более 10 человек.

Вражеские "Ониксы" и Х-22 были направлены на портовую и критическую инфраструктуру. Россияне попали в зерновой и масляный терминал, повредили резервуары и оборудование для загрузки.