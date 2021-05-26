ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Аксьонов про ситуацію з водою в Криму: вже не буде гірше, ніж сьогодні

Новость на русском →
Симферополь, Середа 26 травня 2021 13:07
Аксьонов про ситуацію з водою в Криму: вже не буде гірше, ніж сьогодні Фото: Сергій Аксьонов (facebook com aksenov rk)
Автор: РБК-Україна

Ситуація з водою в окупованому Криму така, що гірше вже не буде. У майбутньому вона нібито буде тільки поліпшуватися.

Про це заявив так званий "глава Криму" Сергій Аксьонов, передає "РИА Новости".

"Вже гірше, ніж сьогодні не буде, дно кризи ми пройшли. Тепер тільки в бік поліпшення ситуації працювати ... До кінця року планую, що ми всі питання, навіть якщо опадів не буде, зможемо вирішити. Вискочимо з цієї ситуації, всі блокади у нас прорвані", - заявив Аксьонов.

Він також зазначив, що вже нібито вдалося стабілізувати ситуацію з подачею питної води в Сімферополі та Ялті, де вода відсутня тільки вночі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російське науково-дослідне судно почало буріння свердловин в Азовському морі, щоб знайти прісну воду для окупованого Криму. Передбачається, що під морем можуть бути прарусла річок Дон і Кубань.

Також повідомлялося, що оцінку запасів прісної води дадуть до 1 липня.

До цього окупаційна влада Криму стверджувала, що проблеми з водою можуть бути тільки в курортній Алушті. Півострів зіткнувся з нестачею води після російської окупації в 2014 році. Українська сторона перекрила Північно-Кримський канал і виходить з того, що для цивільного населення води на півострові достатньо.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Політика Крим Сергій Аксьонов вода
NEWS
Ріст випадків: в Україні 3395 нових заражень коронавірусом
Ріст випадків: в Україні 3395 нових заражень коронавірусом
DAILY
Глава кіберполіції Олександр Гринчак: Через криптовалюту проходить більшість злочинних операцій
Владислав Красінськийзаступник головного редактора Глава кіберполіції Олександр Гринчак: Через криптовалюту проходить більшість злочинних операцій