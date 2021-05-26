Аксьонов про ситуацію з водою в Криму: вже не буде гірше, ніж сьогодні

Ситуація з водою в окупованому Криму така, що гірше вже не буде. У майбутньому вона нібито буде тільки поліпшуватися.

Про це заявив так званий "глава Криму" Сергій Аксьонов, передає "РИА Новости".

"Вже гірше, ніж сьогодні не буде, дно кризи ми пройшли. Тепер тільки в бік поліпшення ситуації працювати ... До кінця року планую, що ми всі питання, навіть якщо опадів не буде, зможемо вирішити. Вискочимо з цієї ситуації, всі блокади у нас прорвані", - заявив Аксьонов. Він також зазначив, що вже нібито вдалося стабілізувати ситуацію з подачею питної води в Сімферополі та Ялті, де вода відсутня тільки вночі.