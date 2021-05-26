Аксьонов про ситуацію з водою в Криму: вже не буде гірше, ніж сьогодні
Ситуація з водою в окупованому Криму така, що гірше вже не буде. У майбутньому вона нібито буде тільки поліпшуватися.
Про це заявив так званий "глава Криму" Сергій Аксьонов, передає "РИА Новости".
"Вже гірше, ніж сьогодні не буде, дно кризи ми пройшли. Тепер тільки в бік поліпшення ситуації працювати ... До кінця року планую, що ми всі питання, навіть якщо опадів не буде, зможемо вирішити. Вискочимо з цієї ситуації, всі блокади у нас прорвані", - заявив Аксьонов.
Він також зазначив, що вже нібито вдалося стабілізувати ситуацію з подачею питної води в Сімферополі та Ялті, де вода відсутня тільки вночі.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російське науково-дослідне судно почало буріння свердловин в Азовському морі, щоб знайти прісну воду для окупованого Криму. Передбачається, що під морем можуть бути прарусла річок Дон і Кубань.
Також повідомлялося, що оцінку запасів прісної води дадуть до 1 липня.
До цього окупаційна влада Криму стверджувала, що проблеми з водою можуть бути тільки в курортній Алушті. Півострів зіткнувся з нестачею води після російської окупації в 2014 році. Українська сторона перекрила Північно-Кримський канал і виходить з того, що для цивільного населення води на півострові достатньо.