Ваш акаунт в Instagram можуть заблокувати без пояснень: у Meta новий скандал

Системні блокування та критика модерації

Журналісти задокументували випадки блокування комерційних і освітніх акаунтів у Facebook та Instagram.

Серед них - сторінка з викладання англійської мови з майже мільйоном підписників, яку було заблоковано через нібито порушення правил щодо шахрайства, а також акаунт проєкту JuneteenthNY з понад 500 000 підписників.

Цікаво, що Meta не вказала на конкретний пост, що порушив правила, а апеляції були відхилені без можливості подальшого перегляду.

Ситуація контрастує з офіційною позицією техногіганта. У березні компанія оголосила про перехід на більш потужні ШІ-системи для модерації контенту, запевнивши, що вирішальне слово під час розгляду апеляцій залишатиметься за людьми.

З усім тим, залучена Наглядова рада Meta у своєму висновку від 4 червня вказала на системні проблеми із прозорістю та послідовністю дій платформи.

Також було критично оцінено платну програму Meta Verified, яка обіцяє цілодобову підтримку, але не надає дієвих інструментів для відновлення доступу під час блокування.

До слова, рекомендації Ради необов'язкові до виконання, тож компанія Цукерберга може їх ігнорувати.

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Досвід регулювання у ЄС

Проблема довільного обмеження доступу є актуальною і для європейського ринку.

Згідно з річним звітом Координатора цифрових послуг Федерального мережевого агентства Німеччини за 2025 рік, із понад 2 000 отриманих скарг найпоширенішими були саме претензії щодо обмеження акаунтів і сервісів без належного обґрунтування.

На підставі цього відомство розпочало 26 національних адміністративних проваджень.

Законодавство Європейського Союзу пропонує чіткий правовий алгоритм дій у разі блокування:

Застосування Статті 21 Акта про цифрові послуги (DSA): якщо внутрішня апеляція у Meta не дала результатів, користувач у межах ЄС має право звернутися до сертифікованого органу позасудового вирішення спорів.

Сертифіковані органи: у Німеччині такими інституціями є User Rights GmbH у Берліні та Platform Control. Подібні органи діють і в інших країнах-членах ЄС.

Фінансові умови та статус: витрати на розгляд зазвичай покладаються на платформу, а користувач сплачує лише незначний збір.

Платформа зобов'язана співпрацювати з профільними органами, проте їхні рішення не є обов'язковими до виконання для компанії. Право звернення до суду залишається за користувачем.

Експерти з цифрового права радять завчасно зменшувати ризики: регулярно завантажувати архів своїх даних і зберігати критично важливі ділові контакти поза межами однієї соціальної мережі.