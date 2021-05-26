AirFrance отменила рейс в Москву. Россия не дала разрешения из-за маршрута в обход Беларуси

Французская авиакомпания отменила рейс из Парижа в Москву. Россия не дала разрешения на заход в свое воздушное пространство из-за маршрута в обход Беларуси.

"AirFrance подтверждает, что рейс AF1154 (CDG/SVO) пришлось отменить из-за технических причин, связанных с обходом воздушного пространства Беларуси, что потребовало получение нового разрешения на заход в воздушное пространство России от российских властей", - заявили в компании.

В офисе AirFrance заявили, что отмена рейса в Москву связана с необходимостью обходить воздушное пространство Беларуси.

Напомним, Украина, Великобритания и ряд стран Европейского союза закрыли авиасообщение с Беларусью, а также свое воздушное пространство для авиакомпании "Белавиа".

Подробнее о ситуации с ограничениями с украинской стороны читайте в материале "Украина закрыла небо для Беларуси: что нужно знать". Также РБК-Украина писало о том, что теперь делать пассажирам.