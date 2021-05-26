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AirFrance скасувала рейс до Москви. Росія не дала дозволу через маршрут в обхід Білорусі

Автор: РБК-Україна

Французька авіакомпанія скасувала рейс з Парижа до Москви. Росія не дала дозволу на захід у свій повітряний простір через маршрут в обхід Білорусі.

Про це повідомляє видання " Новая газета".

В офісі AirFrance заявили, що скасування рейсу в Москву пов'язане з необхідністю обходити повітряний простір Білорусі.

"AirFrance підтверджує, що рейс AF1154 (CDG/SVO) довелося скасувати через технічні причини, пов'язані з обходом повітряного простору Білорусі, що зажадало отримання нового дозволу на захід у повітряний простір Росії від російської влади",-заявили в компанії.

Нагадаємо, Україна, Великобританія і низка країн Європейського Союзу закрили авіасполучення з Білоруссю, а також свій повітряний простір для авіакомпанії "Белавіа".

Детальніше про ситуацію з обмеженнями з української сторони читайте в матеріалі "Україна закрила небо для Білорусі: що потрібно знати". Також РБК-Україна писало про те, що тепер робити пасажирам.

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