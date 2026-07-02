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Airbus тестуватиме свої технології в Україні: що відомо

11:27 02.07.2026 Чт
2 хв
Що відомо про деталі співпраці Airbus та Brave1?
aimg Костянтин Широкун
Airbus тестуватиме свої технології в Україні: що відомо Фото: Brave1 підписав меморандум з Airbus (прес-служба Brave1)
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Український оборонний кластер Brave1 підписав меморандум з Airbus Defence and Space, європейським лідером у галузі космічних систем, оборони та безпеки.

Про це РБК-Україна повідомили у прес-службі Brave1.

Зазначається, що це перше стратегічне партнерство Brave1 із провідною західною оборонною корпорацією, і водночас перший крок нової ініціативи Brave Prime, яка інтегрує світових лідерів оборонної галузі безпосередньо в українську екосистему оборонних інновацій.

У межах співпраці сторони створять спільні робочі групи, від фундаментальних досліджень до модернізації вже наявних рішень. Технології Airbus Defence and Space інтегрують у програму Test in Ukraine, де відбуватиметься інтенсивне спільне тестування безпосередньо на лінії фронту та спільна оцінка результатів із військовими.

Дані про оперативну ефективність технологій одразу повертатимуться в цикл розробки, щоб оперативно реагувати на нагальні стандарти безпеки.

Окрім цього, Airbus стане стратегічним партнером саміту Defence Tech Valley у Львові — однієї з найбільших оборонно-технологічних подій Європи. Це ще раз підтверджує статус компанії як одного з ключових європейських партнерів України у сфері оборонних інновацій.

Раніше ми писали, що Компанія BlueBird Tech розробила новий детектор дронів під назвою "Чуйка 4.0", оснащений додатковим модулем, що здатен сканувати простір на новому діапазоні.

Також повідомлялось, що в Україні створили унікальну ракету DART, яку запускають безпосередньо зі стратосферних аеростатів. Головною особливістю розробки стала її повна стійкість до ворожих засобів радіоелектронної боротьби.

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