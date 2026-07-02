Airbus будет тестировать свои технологии в Украине: что известно
Украинский оборонный кластер Brave1 подписал меморандум по Airbus Defence and Space, европейскому лидеру в области космических систем, обороны и безопасности.
Об этом сообщили в пресс - службе Brave1.
Отмечается, что это первое стратегическое партнерство Brave1 с ведущей западной оборонной корпорацией и одновременно первый шаг новой инициативы Brave Prime, которая интегрирует мировых лидеров оборонной отрасли непосредственно в украинскую экосистему оборонных инноваций.
В рамках сотрудничества стороны создадут совместные рабочие группы, от фундаментальных исследований до модернизации существующих решений. Технологии Airbus Defence and Space интегрируют в программу Test in Ukraine, где будет проходить интенсивное совместное тестирование непосредственно на линии фронта и общая оценка результатов с военными.
Данные об оперативной эффективности технологий будут сразу же возвращаться в цикл разработки, чтобы оперативно реагировать на неотложные стандарты безопасности.
Кроме того, Airbus станет стратегическим партнером саммита Defence Tech Valley во Львове - одного из крупнейших оборонно-технологических событий Европы. Это еще раз подтверждает статус компании, как одного из ключевых европейских партнеров Украины в сфере оборонных инноваций.
Ранее мы писали, что Компания BlueBird Techразработала новый детектор дронов под названием "Чуйка 4.0", оснащенный дополнительным модулем , способным сканировать пространство на новом диапазоне.
Также сообщалось, что в Украине создали уникальную ракету DART , которую запускают непосредственно из стратосферных аэростатов. Главной особенностью разработки стала ее полная стойкость к враждебным средствам радиоэлектронной борьбы.