UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Курс долара Економіка Особисті фінанси Tech Miltech

Airbus створив безпілотний вертоліт з штучним інтелектом (фото)

14:23 09.06.2026 Вт
2 хв
Перше фото безпілотного вертольоту вже з'явилось на сайті Airbus
aimg Костянтин Широкун
Фото: Airbus створив безпілотний вертоліт (airbus.com)

Airbus Helicopters готує безпілотний вертоліт U145. Дебют новинки відбудеться під час авіашоу ILA Berlin, на якому компанія продемонструє повномасштабний макет моделі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

Зазначається, що U145 доповнює пропозицію Airbus щодо вертольотів та безпілотних повітряних систем. Перший політ з пілотом-випробувачем на борту заплановано на кінець 2026 року, а введення в експлуатацію – на початок наступного десятиліття.

"З U145 ми пропонуємо нашим клієнтам автономну безпілотну версію нашого вертольота H145, яка поєднує перевірений планер, потужність та корисне навантаження H145 з автономністю дронів", – сказав Матьє Луво, генеральний директор Airbus Helicopters.

Таким чином, H145 – це другий гелікоптер, який Airbus перетворює на безпілотну версію після VSR700, що є похідним від Cabri G2. U145 буде оснащений спеціалізованим набором датчиків та штучним інтелектом для повної автономності. Порівняно з пілотованим гелікоптером H145, U145 не матиме фізичної кабіни пілотів і тому матиме інтегровані носові двері й спеціальну вантажну підлогу.

Читайте також: ЗСУ знищили FPV-дроном російський вертоліт Мі-8

Його модульна конструкція дозволяє використовувати вертоліт для пожежогасіння, розвідки, моніторингу безпілотних кораблів та ін.

Раніше повідомлялось, що поблизу Ормузької протоки розбився американський бойовий гелікоптер AH-64 Apache. Це перший випадок знищення цієї техніки з початку конфлікту з Іраном.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
AirbusДрониMiltech