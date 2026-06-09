Airbus створив безпілотний вертоліт з штучним інтелектом (фото)

Airbus Helicopters готує безпілотний вертоліт U145. Дебют новинки відбудеться під час авіашоу ILA Berlin, на якому компанія продемонструє повномасштабний макет моделі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

Зазначається, що U145 доповнює пропозицію Airbus щодо вертольотів та безпілотних повітряних систем. Перший політ з пілотом-випробувачем на борту заплановано на кінець 2026 року, а введення в експлуатацію – на початок наступного десятиліття.

"З U145 ми пропонуємо нашим клієнтам автономну безпілотну версію нашого вертольота H145, яка поєднує перевірений планер, потужність та корисне навантаження H145 з автономністю дронів", – сказав Матьє Луво, генеральний директор Airbus Helicopters.

Таким чином, H145 – це другий гелікоптер, який Airbus перетворює на безпілотну версію після VSR700, що є похідним від Cabri G2. U145 буде оснащений спеціалізованим набором датчиків та штучним інтелектом для повної автономності. Порівняно з пілотованим гелікоптером H145, U145 не матиме фізичної кабіни пілотів і тому матиме інтегровані носові двері й спеціальну вантажну підлогу.

Його модульна конструкція дозволяє використовувати вертоліт для пожежогасіння, розвідки, моніторингу безпілотних кораблів та ін.