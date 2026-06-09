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Airbus создал беспилотный вертолет с искусственным интеллектом (фото)

14:23 09.06.2026 Вт
2 мин
Первое фото беспилотного вертолета уже появилось на сайте Airbus
aimg Константин Широкун
Airbus создал беспилотный вертолет с искусственным интеллектом (фото) Фото: Airbus создал беспилотный вертолет (airbus.com)
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Airbus Helicopters готовит беспилотный вертолет U145. Дебют новинки состоится во время авиашоу ILA Berlin, на котором компания продемонстрирует полномасштабный макет модели.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

Отмечается, что U145 дополняет предложение Airbus по вертолетам и беспилотным воздушным системам. Первый полет с пилотом-испытателем на борту запланирован на конец 2026 года, а ввод в эксплуатацию - на начало следующего десятилетия.

"С U145 мы предлагаем нашим клиентам автономную беспилотную версию нашего вертолета H145, которая сочетает проверенный планер, мощность и полезную нагрузку H145 с автономностью дронов", - сказал Матье Луво, генеральный директор Airbus Helicopters.

Таким образом, H145 - это второй вертолет, который Airbus превращает в беспилотную версию после VSR700, что является производным от Cabri G2. U145 будет оснащен специализированным набором датчиков и искусственным интеллектом для полной автономности. По сравнению с пилотируемым вертолетом H145, U145 не будет иметь физической кабины пилотов и поэтому будет иметь интегрированные носовые двери и специальный грузовой пол.

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Его модульная конструкция позволяет использовать вертолет для пожаротушения, разведки, мониторинга беспилотных кораблей и др.

Ранее сообщалось, что вблизи Ормузского пролива разбился американский боевой вертолет AH-64 Apache. Это первый случай уничтожения этой техники с начала конфликта с Ираном.

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