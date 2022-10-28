Airbus стурбована безпекою польотів своїх літаків у РФ: в чому причина

"Ми стурбовані умовами технічного обслуговування, оскільки насправді літаки багато літають", - заявив Форі.

Він заявив, що через санкції вони не можуть по-справжньому контролювати та підтримувати російських клієнтів так, як це роблять з іншими клієнтами у звичайний час.

"І це дійсно викликає деякі побоювання щодо безпеки", - додав Форі.

Санкції, введені незабаром після лютневого вторгнення в Україну, не дозволяють виробникам підтримувати російські авіакомпанії, хоча перевізники продовжують експлуатувати свої парки літаків виробництва Airbus, а також Boeing Co.

Орендодавці літаків також були постраждали, оскільки близько 400 літаків, які були здані в оренду російським компаніям, не можуть залишити країну без дозволу Росії.