RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Airbus озабочена безопасностью полетов своих самолетов в РФ: в чем причина

Фото: Airbus озабочена безопасностью полетов своих самолетов в РФ (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Французская авиакомпания Airbus озабочена вопросом безопасности полетов своих самолетов в России, поскольку санкции не позволяют воздушным судам получать запасные детали или обновлять программное обеспечение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление исполнительного директора компании Гийома Фори, которое приводит издание Bloomberg.

"Мы озабочены условиями технического обслуживания, поскольку на самом деле самолеты много летают", - заявил Фори.

Он заявил, что из-за санкций они не могут по-настоящему контролировать и поддерживать российских клиентов так, как это делают с другими клиентами в обычное время.

"И это действительно вызывает некоторые опасения по безопасности", - добавил Фори.

Санкции, введенные вскоре после февральского вторжения в Украину, не позволяют производителям поддерживать российские авиакомпании, хотя перевозчики продолжают эксплуатировать свои парки самолетов Airbus, а также Boeing Co.

Арендодатели самолетов также были пострадали, поскольку около 400 самолетов, сданных в аренду российским компаниям, не могут покинуть страну без разрешения России.

Напомним, что после введения санкций ЕС и США против российской авиации из-за вторжения России в Украину, 78 самолетов российских авиакомпаний были арестованы за границей.

Также в случае поломки самолета где-нибудь в РФ его не могут отремонтировать с официальными запчастями.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияAirbusСанкции против РоссииВойна в Украине