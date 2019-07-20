Airbus сообщил о проблемах в управлении одной из своих моделей

В определенных условиях пилоты лайнеров Airbus A321neo могут столкнуться с некорректным поведением бортового компьютера при заходе на посадку. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Отмечается, что сбой автопилота может произойти только при стечении четырех определенных обстоятельств. К ним относятся высота полета при приземлении менее 30 метров в сочетании с выполняемыми пилотом особыми маневрами, такими как прерванный заход на посадку. Кроме того, на корректность действий автопилота, регулирующего положение носа машины, могут повлиять настройки системы при заходе на посадку, а также ситуация, при которой центр тяжести лайнера окажется смещенным далеко назад из-за особого распределения багажа.

Ранее о возможных ошибках бортового компьютера лайнеров A321neo предупредило Европейское агентство по авиационной безопасности EASA, потребовав, чтобы все авиаперевозчики, в парке которых имеются самолеты, затронутые данной проблемой, внесли соответствующую информацию в инструкции для пилотов. В Airbus сообщили, что окончательное решение проблемы предполагается разработать к третьему кварталу 2020 года. У скольких именно самолетов может проявиться эта ошибка, пока неясно.

Ранее сообщалось, что самолеты Boeing 737 MAX не смогут возобновить регулярные пассажирские перевозки в 2019 году.

Как писало РБК-Украина ранее, Германия, Франция и Нидерланды закрыли воздушное пространство для самолетов Boeing 737 MAX после авиакатастрофы в Эфиопии. Аналогичное решение приняли Великобритания, Австралия, Сингапур, Китай, Индонезия и Малайзия.