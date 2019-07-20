Airbus повідомив про проблеми в управлінні однієї зі своїх моделей

У певних умовах пілоти лайнерів Airbus A321neo можуть зіткнутися з некоректною поведінкою бортового комп'ютера при заході на посадку. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Відзначається, що збій автопілота може статися тільки при збігу чотирьох певних обставин. До них відносяться висота польоту при приземленні менше 30 метрів в поєднанні з виконуваними пілотом особливими маневрами, такими як перерваний захід на посадку. Крім того, на коректність дій автопілота, що регулює становище носа машини, можуть вплинути налаштування системи при заході на посадку, а також ситуація, при якій центр ваги лайнера виявиться зміщеним далеко назад через особливого розподілу багажу.

Раніше про можливі помилки бортового комп'ютера лайнерів A321neo попередило Європейське агентство з авіаційної безпеки EASA, зажадавши, щоб усі авіаперевізники, в парку яких є літаки і яких стосується ця проблема, внесли відповідну інформацію в інструкції для пілотів. У Airbus повідомили, що остаточне рішення проблеми передбачається розробити до третього кварталу 2020 року. У скількох саме літаків може проявитися ця помилка, поки неясно.

Раніше повідомлялося, що літаки Boeing 737 MAX не зможуть відновити регулярні пасажирські перевезення в 2019 році.

Як писало РБК-Україна раніше, Німеччина, Франція і Нідерланди закрили повітряний простір для літаків Boeing 737 MAX після авіакатастрофи в Ефіопії. Аналогічне рішення прийняли Великобританія, Австралія, Сінгапур, Китай, Індонезія і Малайзія.