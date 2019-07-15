Возобновление полетов Boeing 737 MAX перенесено на 2020 год

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После инцидентов с этим типом самолетов почти все страны ввели запрет на полеты Boeing

Самолеты Boeing 737 MAX не смогут возобновить регулярные пассажирские перевозки в 2019 году. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

После инцидентов с этим типом самолетов почти все страны ввели запрет на полеты Boeing в своем воздушном пространстве.

"Самолеты Boeing 737 MAX вряд ли возобновят пассажирские перевозки к 2020 году - потребуется время для устранения неполадок в программном обеспечении управления полетом и выполнения других шагов", - говорится в сообщении.

Напомним, 10 марта авиакатастрофе в Эфиопии погибли 157 человек. Среди погибших наибольшее число граждан Кении и Канады. Самолет Boeing 737 MAX разбился вскоре после взлета из аэропорта города Аддис-Абеба. Авиакатастрофа в Эфиопии стала второй для самолетов нового поколения после того, как 29 октября 2018 года разбился самолет в Индонезии.

Как писало РБК-Украина ранее, Германия, Франция и Нидерланды закрыли воздушное пространство для самолетов Boeing 737 MAX после авиакатастрофы в Эфиопии. Аналогичное решение приняли Великобритания, Австралия, Сингапур, Китай, Индонезия и Малайзия.

Также Государственная авиационная служба Украины выдала решение по безопасности полетов о приостановлении летной эксплуатации самолетов Boeing 737-8 MAX и 737-9 MAX.