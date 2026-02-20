Airbus допоміг створити унікальний дрон для України

Дрон-мішень RAT: швидке розроблення та міжнародна співпраця

Німецький виробник безпілотних літальних апаратів Quantum Systems уперше публічно продемонстрував дрон-мішень RAT (Red Air Target) на Мюнхенській конференції з безпеки з 16 по 18 лютого.

Проєкт було реалізовано в тісній співпраці з авіаційним гігантом Airbus Defence and Space, на нього пішло лише шість тижнів від моменту концепції до першого польоту, що відзначають як рекордний термін для подібних розробок.

Переваги та плани виробництва

За словами генерального директора Quantum Systems, дрон поєднує низьку вартість і можливість масового виробництва, а замовлення на нього стануть доступні з кінця другого кварталу поточного року.

RAT буде використовуватися для економічно ефективного тестування програмного забезпечення та інтеграції CCA, виступаючи в ролі "вірного веденого" дрона для випробувань систем управління і контролю MOSAIC.

Потенціал ударного застосування

Як зазначає видання, RAT має візуально аналогічну модифікацію з бойовою частиною, створену під потреби України.

Під час візиту української делегації на перше спільне підприємство Quantum Frontline Industries демонструвався варіант дрона з лівреєю українських ВПС, що дає змогу припустити його трансформацію в "міддл-страйк" безпілотник.

Технічні деталі

Дрон запускається з катапульти і оснащується реактивним двигуном, здатним розвивати швидкість до 450 км/год.

Тактико-технічні характеристики залишаються закритою інформацією, однак використання RAT для тестування і можливого ударного застосування підкреслює гнучкість платформи.

Історія трансформації дронів-мішеней в ударні пристрої вже знайома Україні: раніше аналогічні розробки дозволяли адаптувати MQM-178 Firejet і Ту-143 "Рейс" для бойових завдань.