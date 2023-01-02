Airbnb повертає безкоштовне житло у Варшаві для українських біженців

Сервіс Airbnb за підтримки польського відділу Міжнародної організації з міграції (IOM) знову надає безкоштовне тимчасове житло для біженців з України, які прибули після 24 лютого 2022 року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yavp.pl.
Як пoвідoмляє спеціалізоване видання для українців у Польщі, цього разу пропозиція безкоштовного житла доступна виключно у Варшаві.
Таке житло надаватимуть на:
Скористатися пропозицією Airbnb можуть виключно особи, які прибули до Польщі після 24 лютого 2022 року і раніше не користувалися безкоштовним житлом від компанії. Крім того, у рамках допомоги тимчасове безкоштовне житло надаватимуть тільки жінкам (в тому числі з дітьми) або ж як виняток - чоловікам вразливих категорій (пенсіонери, особи з інвалідністю або хронічними захворюваннями).
Щоб звернутися по допомогу з тимчасовим житлом, треба написати на електронну пошту: iompolandprykhystok@iom.int або зателефонувати на номер: +48 22 490 20 44.
Видання нагадує, що раніше Міжнародна організація United for Ukraine після кількамісячної перерви також відновила програму пошуку тимчасового житла в Європі для українських біженців.
Програма безплатного житла в Європі від Airbnb для українців: як це працює
Днями РБК-Україна повідомляло, що прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький зазначив щодо підтримки України: "Кінець року не є кінцем польської допомоги".
Крім того, ми писали, що влада Польщі підготувала спеціальні склади в приміщеннях бібліотек, архівів та музеїв, щоб у разі необхідності прийняти українські витвори мистецтва.
Нагадаємо, у польському місті Ґданську відкрився ще один центр оформлення документів для українців.
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