UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Airbnb повертає безкоштовне житло у Варшаві для українських біженців

Фото: безкоштовне тимчасове житло від Airbnb доступне лише у Варшаві (kgpp.pl)
Автор: Тетяна Зарембо

Сервіс Airbnb за підтримки польського відділу Міжнародної організації з міграції (IOM) знову надає безкоштовне тимчасове житло для біженців з України, які прибули після 24 лютого 2022 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yavp.pl.

Як пoвідoмляє спеціалізоване видання для українців у Польщі, цього разу пропозиція безкоштовного житла доступна виключно у Варшаві.

Таке житло надаватимуть на:

  • екстрене або транзитне перебування - до 6 ночей;
  • короткотермінове перебування - на 8-29 ночей;
  • подовжене перебування (тільки у виняткових ситуаціях після погодження з власником житла) - від 30 до 90 днів, але не довше, ніж до 28 лютого 2023 року.

Скористатися пропозицією Airbnb можуть виключно особи, які прибули до Польщі після 24 лютого 2022 року і раніше не користувалися безкоштовним житлом від компанії. Крім того, у рамках допомоги тимчасове безкоштовне житло надаватимуть тільки жінкам (в тому числі з дітьми) або ж як виняток - чоловікам вразливих категорій (пенсіонери, особи з інвалідністю або хронічними захворюваннями).

Щоб звернутися по допомогу з тимчасовим житлом, треба написати на електронну пошту: iompolandprykhystok@iom.int або зателефонувати на номер: +48 22 490 20 44.

Видання нагадує, що раніше Міжнародна організація United for Ukraine після кількамісячної перерви також відновила програму пошуку тимчасового житла в Європі для українських біженців.

Програма безплатного житла в Європі від Airbnb для українців: як це працює

Днями РБК-Україна повідомляло, що прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький зазначив щодо підтримки України: "Кінець року не є кінцем польської допомоги".

Крім того, ми писали, що влада Польщі підготувала спеціальні склади в приміщеннях бібліотек, архівів та музеїв, щоб у разі необхідності прийняти українські витвори мистецтва.

Нагадаємо, у польському місті Ґданську відкрився ще один центр оформлення документів для українців.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Польща