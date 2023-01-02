Airbnb повертає безкоштовне житло у Варшаві для українських біженців

Як пoвідoмляє спеціалізоване видання для українців у Польщі, цього разу пропозиція безкоштовного житла доступна виключно у Варшаві.

Таке житло надаватимуть на:

екстрене або транзитне перебування - до 6 ночей;

короткотермінове перебування - на 8-29 ночей;

подовжене перебування (тільки у виняткових ситуаціях після погодження з власником житла) - від 30 до 90 днів, але не довше, ніж до 28 лютого 2023 року.

Скористатися пропозицією Airbnb можуть виключно особи, які прибули до Польщі після 24 лютого 2022 року і раніше не користувалися безкоштовним житлом від компанії. Крім того, у рамках допомоги тимчасове безкоштовне житло надаватимуть тільки жінкам (в тому числі з дітьми) або ж як виняток - чоловікам вразливих категорій (пенсіонери, особи з інвалідністю або хронічними захворюваннями).

Щоб звернутися по допомогу з тимчасовим житлом, треба написати на електронну пошту: iompolandprykhystok@iom.int або зателефонувати на номер: +48 22 490 20 44.

Видання нагадує, що раніше Міжнародна організація United for Ukraine після кількамісячної перерви також відновила програму пошуку тимчасового житла в Європі для українських біженців.

Програма безплатного житла в Європі від Airbnb для українців: як це працює