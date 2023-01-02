Airbnb возвращает бесплатное жилье в Варшаве для украинских беженцев

Как сообщает специализированное издание для украинцев в Польше, на этот раз предложение бесплатного жилья доступно исключительно в Варшаве.

Такое жилье будут предоставлять на:

экстренное или транзитное пребывание - до 6 ночей;

краткосрочное пребывание - на 8-29 ночей;

длительное пребывание (только в исключительных ситуациях после согласования с собственником жилья) - от 30 до 90 дней, но не более чем до 28 февраля 2023 года.

Воспользоваться предложением Airbnb могут исключительно лица, прибывшие в Польшу после 24 февраля 2022 года и ранее не пользовавшиеся бесплатным жильем от компании. Кроме того, в рамках помощи временное бесплатное жилье будут предоставлять только женщинам (в том числе с детьми) или как исключение - мужчинам уязвимых категорий (пенсионеры, лица с инвалидностью или хроническими заболеваниями).

Чтобы обратиться за помощью с временным жильем, нужно написать на электронную почту: iompolandprykhystok@iom.int или позвонить по телефону: +48 22 490 20 44.

Издание напоминает, что ранее Международная организация United for Ukraine после нескольких месяцев перерыва также возобновила программу поиска временного жилья в Европе для украинских беженцев.

Программа бесплатного жилья в Европе от Airbnb для украинцев: как это работает