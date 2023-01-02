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Польща готова при потребі прихистити культурні колекції з України

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Польща, Понеділок 02 січня 2023 18:56
Польща готова при потребі прихистити культурні колекції з України Фото: Ярослав Селлін розповів як поляки планують допомогати рятувати культурну спадщину українців (twitter.com/JaroslawSellin)
Автор: РБК-Україна

Влада Польщі підготувала спеціальні склади в приміщеннях бібліотек, архівів та музеїв, щоб в разі необхідності прийняти українські витвори мистецтва.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву заступника міністра культури та національної спадщини Польщі Ярослава Селліна в ефірі "Польського радіо"

"Ми підготували склади в бібліотеках, архівах і музеях, готові прийняти рухомі колекції, якщо українці вирішать їх вивезти", – заявив він.

Замміністра нагадав, що до Польщі було вивезено колекцію картин Яцека Мальчевського зі львівської колекції. Всі бажаючі можуть побачити її в Національному музеї в Познані.

Селлін звернув увагу, що попри бойові дії українці вважають за краще розподіляти роботи на власній території. Хоча він впевнений, що ракетні обстріли несуть загрозу всій території Україні.

"Ми також за допомогою українців проводимо інвентаризацію всіх об’єктів, знищених росіянами", – підкреслив чиновник.

Також відомо, що завершилося виробництво фільму режисерки Дар’ї Онищенко про життя та творчість українського художника-авангардиста Казимира Малевича, якого й досі дехто вважає росіянином.

Нещодавно ми ділились фото унікальної церкви у Переяславі, яку "совіти" перетворили на культ космосу.

Раніше ми розповідали про відомих українських художників, яких привласнила Росія.

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