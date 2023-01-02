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Airbnb повертає безкоштовне житло у Варшаві для українських біженців

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Польща, Понеділок 02 січня 2023 21:54
Airbnb повертає безкоштовне житло у Варшаві для українських біженців Фото: безкоштовне тимчасове житло від Airbnb доступне лише у Варшаві (kgpp.pl)
Автор: Тетяна Зарембо

Сервіс Airbnb за підтримки польського відділу Міжнародної організації з міграції (IOM) знову надає безкоштовне тимчасове житло для біженців з України, які прибули після 24 лютого 2022 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yavp.pl.

Як пoвідoмляє спеціалізоване видання для українців у Польщі, цього разу пропозиція безкоштовного житла доступна виключно у Варшаві.

Таке житло надаватимуть на:

  • екстрене або транзитне перебування - до 6 ночей;
  • короткотермінове перебування - на 8-29 ночей;
  • подовжене перебування (тільки у виняткових ситуаціях після погодження з власником житла) - від 30 до 90 днів, але не довше, ніж до 28 лютого 2023 року.

Скористатися пропозицією Airbnb можуть виключно особи, які прибули до Польщі після 24 лютого 2022 року і раніше не користувалися безкоштовним житлом від компанії. Крім того, у рамках допомоги тимчасове безкоштовне житло надаватимуть тільки жінкам (в тому числі з дітьми) або ж як виняток - чоловікам вразливих категорій (пенсіонери, особи з інвалідністю або хронічними захворюваннями).

Щоб звернутися по допомогу з тимчасовим житлом, треба написати на електронну пошту: iompolandprykhystok@iom.int або зателефонувати на номер: +48 22 490 20 44.

Видання нагадує, що раніше Міжнародна організація United for Ukraine після кількамісячної перерви також відновила програму пошуку тимчасового житла в Європі для українських біженців.

Програма безплатного житла в Європі від Airbnb для українців: як це працює

Днями РБК-Україна повідомляло, що прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький зазначив щодо підтримки України: "Кінець року не є кінцем польської допомоги".

Крім того, ми писали, що влада Польщі підготувала спеціальні склади в приміщеннях бібліотек, архівів та музеїв, щоб у разі необхідності прийняти українські витвори мистецтва.

Нагадаємо, у польському місті Ґданську відкрився ще один центр оформлення документів для українців.

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