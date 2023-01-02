Airbnb возвращает бесплатное жилье в Варшаве для украинских беженцев
Сервис Airbnb при поддержке польского отдела Международной организации по миграции (IOM) снова предоставляет бесплатное временное жилье для беженцев из Украины, прибывших после 24 февраля 2022 года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yavp.pl.
Как сообщает специализированное издание для украинцев в Польше, на этот раз предложение бесплатного жилья доступно исключительно в Варшаве.
Такое жилье будут предоставлять на:
- экстренное или транзитное пребывание - до 6 ночей;
- краткосрочное пребывание - на 8-29 ночей;
- длительное пребывание (только в исключительных ситуациях после согласования с собственником жилья) - от 30 до 90 дней, но не более чем до 28 февраля 2023 года.
Воспользоваться предложением Airbnb могут исключительно лица, прибывшие в Польшу после 24 февраля 2022 года и ранее не пользовавшиеся бесплатным жильем от компании. Кроме того, в рамках помощи временное бесплатное жилье будут предоставлять только женщинам (в том числе с детьми) или как исключение - мужчинам уязвимых категорий (пенсионеры, лица с инвалидностью или хроническими заболеваниями).
Чтобы обратиться за помощью с временным жильем, нужно написать на электронную почту: iompolandprykhystok@iom.int или позвонить по телефону: +48 22 490 20 44.
Издание напоминает, что ранее Международная организация United for Ukraine после нескольких месяцев перерыва также возобновила программу поиска временного жилья в Европе для украинских беженцев.
Программа бесплатного жилья в Европе от Airbnb для украинцев: как это работает
На днях РБК-Украина сообщало, что премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий относительно поддержки Украины сказал: "Конец года не является концом польской помощи".
Кроме того, мы писали, что власти Польши подготовили специальные склады в помещениях библиотек, архивов и музеев, чтобы при необходимости принять украинские произведения искусства.
Напомним, в польском городе Гданьске открылся еще один центр оформления документов для украинцев.
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