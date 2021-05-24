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АirBaltic решила не летать над Беларусью, страну облетают

Автор: Анастасия Рокитна

Латвийская национальная авиакомпания AirBaltic решила не летать над Беларусью. Такое решение было принято после экстренной посадки самолета авиакомпании Ryanair в Минске и задержания основателя Nexta Романа Протасевича.

Об этом сообщает Delfi.

Глава Минтранса Литвы Талис Линкайтс заявил, что инцидент с посадкой самолета компании Ryanair в Минске является неординарной ситуацией, которая вызывает множество вопросов о безопасности полетов в воздушном пространстве Беларуси.

"Наша национальная авиакомпания AirBaltic непрерывно следит за ситуацией с безопасностью в воздушном пространстве разных стран. И уже приняла решение пока не использовать воздушное пространство Беларуси в своих полетах. Со своими рекомендациями выступит и Латвийское агентство гражданской авиации", - отметил он.

Также Euroradio сообщает, что самолеты начали облетать страну. Минимум два рейса AirBaltic облетают Беларусь. Это рейсы Рига - Одесса и Рыга - Тбилиси.

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Напомним, в Минске после экстренной посадки самолета задержали девушку Протасевича.

Ранее сообщалось, что белорусская сторона угрожала пассажирскому самолету.

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