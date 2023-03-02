Air Moldova скасувала рейси до столиць низки країн через "операційні складнощі"

"Скасовуються рейси до та з Праги, Лондона, Парижа, Стамбула та Тбілісі.

Причиною скасування рейсів є операційні труднощі. Два літаки у флоті авіакомпанії наразі недоступні для польотів", - пише пресслужба.

Зазначається, що пасажирів рейсу 9U886 Верона перевезуть до міланського аеропорту Мальпенса, після чого вони зможуть вилетіти до Кишинева.

Державна авіакомпанія наразі працює над усуненням наслідків та реорганізацією розкладу польотів.

"Для отримання допомоги та інформації, будь ласка, телефонуйте за номерами 022830830, доступно 24 години на добу", - додає пресслужба.