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Air Moldova скасувала рейси до столиць низки країн через "операційні складнощі"

Фото: Air Moldova скасувала рейси до столиць низки країн через "операційні складнощі" (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Державна авіакомпанія в Молдові Air Moldova скасувала рейс з та до Праги, Лондона, Парижа, Стамбула та Тбілісі.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу AirMoldova.

"Скасовуються рейси до та з Праги, Лондона, Парижа, Стамбула та Тбілісі.
Причиною скасування рейсів є операційні труднощі. Два літаки у флоті авіакомпанії наразі недоступні для польотів", - пише пресслужба.

Зазначається, що пасажирів рейсу 9U886 Верона перевезуть до міланського аеропорту Мальпенса, після чого вони зможуть вилетіти до Кишинева.

Державна авіакомпанія наразі працює над усуненням наслідків та реорганізацією розкладу польотів.

"Для отримання допомоги та інформації, будь ласка, телефонуйте за номерами 022830830, доступно 24 години на добу", - додає пресслужба.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що лоукостер Wizz Air призупинив всі свої рейси до/з столиці Молдови Кишинів з 14 березня 2023 року.

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Молдова