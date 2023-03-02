Air Moldova отменила рейсы в столицы ряда стран из-за "операционных сложностей"

"Отменяются рейсы в и из Праги, Лондона, Парижа, Стамбула и Тбилиси.

Причиной отмены рейсов являются операционные трудности. Два самолета во флоте авиакомпании пока недоступны для полетов", - пишет пресс-служба.

Отмечается, что пассажиров рейса 9U886 Верона перевезут в миланский аэропорт Мальпенса, после чего они смогут вылететь в Кишинев.

Государственная авиакомпания сейчас работает над устранением последствий и реорганизацией расписания полетов.

"Для получения помощи и информации, пожалуйста, звоните по телефонам 022830830, доступно 24 часа в сутки", - добавляет пресс-служба.