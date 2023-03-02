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Air Moldova отменила рейсы в столицы ряда стран из-за "операционных сложностей"

Фото: Air Moldova отменила рейсы в столицы ряда стран из-за "операционных сложностей" (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Государственная авиакомпания в Молдове Air Moldova отменила рейс из и в Прагу, Лондон, Париж, Стамбул и Тбилиси.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу AirMoldova.

"Отменяются рейсы в и из Праги, Лондона, Парижа, Стамбула и Тбилиси.
Причиной отмены рейсов являются операционные трудности. Два самолета во флоте авиакомпании пока недоступны для полетов", - пишет пресс-служба.

Отмечается, что пассажиров рейса 9U886 Верона перевезут в миланский аэропорт Мальпенса, после чего они смогут вылететь в Кишинев.

Государственная авиакомпания сейчас работает над устранением последствий и реорганизацией расписания полетов.

"Для получения помощи и информации, пожалуйста, звоните по телефонам 022830830, доступно 24 часа в сутки", - добавляет пресс-служба.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что лоукостер Wizz Air приостановил все свои рейсы в/из столицы Молдовы Кишинев с 14 марта 2023 года.

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Молдова