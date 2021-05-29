Air France и Lufthansa разрешили полеты в России в обход Беларуси

Французская авиакомпания Air France и немецкая Lufthansa получили разрешения на полеты в Россию в обход воздушного пространства Беларуси. Пока речь идет только о полетах в Москву и Санкт-Петербург.
Об этом сообщает российское агентство ТАСС.
Сообщается, что Air France получила разрешение от России на новый план полетов по маршруту Париж - Москва - Париж, который не предусматривает заход в небо Беларуси. Первый рейс по этому маршруту уже вылетел сегодня утром.
Кроме того, немецкая Lufthansa имеет разрешения на полеты в Москву и Санкт-Петербург. Все авиакомпании из Lufthansa Group, которые летают в другие города, в настоящее время избегают воздушное пространство Беларуси.
Напомним, европейские авиакомпании избегают воздушного пространства Беларуси после инцидента с принудительной посадкой самолета Ryanair для задержания оппозиционного журналиста Романа Протасевича. Украина закрыла небо для белорусских самолетов с 29 мая, а до этого ввела запрет на авиасообщение с этой страной.
При этом Россия некоторое время не согласовывала маршруты в обход Беларуси и европейские компании были вынуждены отменять рейсы.