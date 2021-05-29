Air France і Lufthansa дозволили польоти до Росії в обхід Білорусі

Французька авіакомпанія Air France і німецька Lufthansa отримали дозволи на польоти до Росії в обхід повітряного простору Білорусі . Поки мова йде тільки про польоти в Москву і Санкт-Петербург.

Повідомляється, що Air France отримала дозвіл від Росії на новий план польотів за маршрутом Париж - Москва - Париж, який не передбачає захід у небо Білорусі. Перший рейс за цим маршрутом вже вилетів сьогодні вранці.

Крім того, німецька Lufthansa має дозволи на польоти до Москви і Санкт-Петербурга. Усі авіакомпанії з Lufthansa Group, які літають до інших міст, на даний час уникають повітряний простір Білорусі.