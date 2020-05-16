Air Canada уволит около 20 тысяч сотрудников для преодоления последствий пандемии

Авиакомпания Air Canada уволит около 20 своих сотрудников для преодоления последствий пандемии коронавируса. Увольнения запланированы на июнь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CBC.

Так, Air Canada планирует сократить свою рабочую силу как минимум вдвое, поскольку пандемия COVID-19 продолжает наносить ущерб отрасли авиаперевозок. Увольнения запланированы на 7 июня.

Информация появилась на фоне продолжающегося закрытия границ и карантина, которые привели к еще большему сокращению спроса на поездки, что заставило Air Canada посадить около 225 самолетов.

"Сегодня мы приняли чрезвычайно сложное решение о значительном сокращении нашей деятельности, чтобы соответствовать прогнозам, что, к сожалению, означает сокращение нашей рабочей силы на 50-60 процентов. По нашим оценкам, пострадают около 20 000 человек", - говорится в заявлении авиакомпании в пятницу вечером.

В Air Canada заявили, что в настоящее время авиакомпания летает примерно на 5% от мощности в сравнении с прошлым годом. В компании надеются увеличить число полетов до 25% к концу года.

При этом отмечается, что авиакомпания сжигает 22 миллиона долларов в день из-за введенных ограничений.

Напомним, из-за пандемии коронавируса в мире сильнее всего страдают авиакомпании и туристическая отрасль. Большие европейские авиакомпании ищут финансовую поддержу в надежде преодолеть последствия пандемии. Такие компании, как Lufthansa, Air France и Norwegian Air получают миллиардную поддержку от государств или акционеров.

В то же время некоторые из европейских авиаперевозчиков анонсируют частичное возобновление рейсов с июня. Правительства заявляют, что преждевременно покупать билеты на самолеты не стоит, поскольку все будет зависеть от решений властей.