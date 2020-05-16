Air Canada звільнить близько 20 тисяч співробітників для подолання наслідків пандемії

Авіакомпанія Air Canada звільнить близько 20 своїх співробітників для подолання наслідків пандемії коронавірусу. Звільнення заплановані на червень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CBC.

Так, Air Canada планує скоротити свою робочу силу як мінімум удвічі, оскільки пандемія COVID-19 продовжує завдавати шкоди галузі авіаперевезень. Звільнення заплановані на 7 червня.

Інформація на тлі закриття кордонів і карантину, які призвели до ще більшого скорочення попиту на поїздки, що змусило Air Canada посадити близько 225 літаків.

"Сьогодні ми прийняли надзвичайно складне рішення про значне скорочення нашої діяльності, щоб відповідати прогнозам, що, на жаль, означає скорочення нашої робочої сили на 50-60 відсотків. За нашими оцінками, постраждають близько 20 000 осіб", - йдеться в заяві авіакомпанії в п'ятницю ввечері.

В Air Canada заявили, що нині авіакомпанія літає приблизно на 5% від потужності в порівнянні з минулим роком. У компанії сподіваються збільшити кількість польотів до 25% до кінця року.

При цьому зазначається, що авіакомпанія спалює 22 мільйони доларів в день через введені обмеження.

Нагадаємо, через пандемію коронавірусу у світі найсильніше страждають авіакомпанії та туристична галузь. Великі європейські авіакомпанії шукають фінансову підтримку в надії подолати наслідки пандемії. Такі компанії, як Lufthansa Air France і Norwegian Air отримують мільярдну підтримку від держав або акціонерів.

Водночас деякі з європейських авіаперевізників анонсують часткове відновлення рейсів з червня. Уряди заявляють, що передчасно купувати квитки на літаки не варто, оскільки все залежатиме від рішень влади.