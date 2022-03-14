В Ахтырке оккупанты нанесли удар по частному сектору: погибли 3 человека

Российские войска совершили обстрел города Ахтырка Сумской области в ночь на 14 марта. В результате обстрела погибли три человека.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра города Павла Кузьменко.
Во время ночной авиабомбардировки снаряды оккупантов попали в частный сектор. В результате было разрушено несколько жилых домов.
Из-за действий оккупационных войск погибло по меньшей мере три мирных жителя. Поиски продолжаются.
Напомним, ночью российские оккупанты также обстреляли столицу Украины. Вражеские снаряды попали в жилой девятиэтажный дом и завод "Антонов".
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