В Охтирці окупанти завдали удару по приватному сектору: загинули 3 осіб

Російські війська здійснили обстріл міста Охтирка Сумської області в ніч на 14 березня. В наслідок обстрілу загинули троє осіб.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера міста Павла Кузьменка.
Під час нічного авіабомбардування снаряди окупантів потрапили в приватний сектор. В результаті було зруйновано декілька житлових будинків.
Через дії окупаційних військ загинуло щонайменше троє мирних осіб. Пошуки тривають.
Нагадаємо, вночі російські окупанти також обстріляли столицю України. Ворожі снаряди потрапили в житловий дев'ятиповерховий будинок та завод "Антонов".
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