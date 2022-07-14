Ахметов вышел из-под действия закона об олигархах, - Малюська

"Новинский это была прямая связь для того, чтобы признать олигархом Ахметова. Потому что они партнеры по бизнесу, а господин Новинский как народный депутат является политической фигурой. И поэтому здесь, в случае продолжения статуса Новинского как народного депутата, срабатывал бы признак участия в политической жизни, который добавлял бы и автоматически превращал Ахметова в олигарха. Поэтому в данном случае отказ от мандата, был ли это целью или не был целью - не знаю, судить не буду, но убрал прямую связь господина Ахметова с парламентом и убрал самый очевидный признак участия в политической жизни для господина Ахметова", - сообщил министр юстиции.

Также после решения SCM выйти из медийного бизнеса, Ахметов более не подпадает под критерий закона об олигархах в части владения СМИ.

По словам Малюськи, таким образом Ринат Ахметов осуществил выход сразу из-под двух критериев попадания в перечень олигархов - по поводу участия в политической жизни страны из-за потери мандата его бизнес партнером Вадимом Новинским, а также по поводу влияния на медиасферу из-за отказа от лицензий на телерадиотрансляции "Медиа группы Украина".

"Он (Ринат Ахметов, - ред.) никогда не хотел попасть в список олигархов, был решительно настроен. Последнее его заявление - это как раз признак того, что своего мнения он не изменил, и он считает этот Закон опасным и не хотел бы туда попадать", - подытожил Малюська.