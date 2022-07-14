Ахметов вийшов з-під дії закону про олігархів, - Малюська

"Новинський це був прямий зв'язок для того, щоб визнати олігархом Ахметова. Тому що вони партнери по бізнесу, а пан Новинський як народний депутат є політичною фігурою. І тому тут, у разі продовження статусу Новинського як народного депутата, спрацьовувала б ознака участі в політичному житті, яка додавала б і автоматично перетворювала Ахметова на олігарха. Тому в такому випадку відмова від мандата, чи був це метою або не був метою - не знаю, судити не буду, але прибрав прямий зв'язок пана Ахметова з парламентом і прибрав найочевиднішу ознаку участі в політичному житті для пана Ахметова", - повідомив міністр юстиції.

Також після рішення SCM вийти з медійного бізнесу, Ахметов більше не підпадає під критерій закону про олігархів в частині володіння ЗМІ.

За словами Малюськи, таким чином Рінат Ахметов здійснив вихід відразу з - під двох критеріїв потрапляння до переліку олігархів - з приводу участі в політичному житті країни через втрату мандата його бізнес-партнером Вадимом Новинським, а також з приводу впливу на медіасферу через відмову від ліцензій на телерадіотрансляції "Медіа групи Україна".

"Він (Рінат Ахметов, - ред.) ніколи не хотів потрапити в список олігархів, був рішуче налаштований. Остання його заява - це якраз ознака того, що своєї думки він не змінив, і він вважає цей Закон небезпечним і не хотів би туди потрапляти", - підсумував Малюська.