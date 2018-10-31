Ахметов впервые продал "Антонову" газ со скидкой в 1,5% от тарифа "Нафтогаза"

Фото: Ринат Ахметов (scm.com.ua)

"Антонов" 25 октября заключил соглашение с "ДТЭК Трейдинг" Ахметова

Государственное предприятие "Антонов" 25 октября заключило соглашение с ООО "ДТЭК Трейдинг" о поставках природного газа на 101,53 млн грн. Об этом пишет "РБК-Украина" со ссылкой на "Наші гроші".

Так, согласно данным в системе "Прозорро", на период с ноября 2018 года по апрель 2019 года заказали 7,67 млн куб. м газа по прежней цене 13 237 грн. за тысячу кубометров.

Конечная цена будет автоматически рассчитываться по формуле Ц = Цнп х (100% – Зн), где:

Ц – цена за тысячу кубометров в период поставки;

Цнп – тариф НАК "Нафтогаз Украины" за тысячу кубометров для промышленных потребителей на условиях полной предварительной оплаты до периода поставки;

Зн – скидка в размере 1,5% от Цнп.

"ДТЭК Трейдинг" Рината Ахметова впервые получило газовый подряд. В 2009-2013 гг. компания получила угольные подряды преимущественно у энергетиков группы "ДТЭК" на 52,76 млрд грн.

Напомним, Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг компенсировала Ринату Ахметову 714 млн гривен за поставку электроэнергии на оккупированный Донбасс.

Как писало РБК-Украина, в результате работы формулы "Роттердам+" всего за год активы Ахметова подорожали на 76% и превысили 12 млрд долл.