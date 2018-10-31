Ахметов вперше продав "Антонову" газ зі знижкою в 1,5% від тарифу "Нафтогазу"

Фото: Рінат Ахметов (scm.com.ua)

"Антонов" 25 жовтня уклав угоду з "ДТЕК Трейдінг" Ахметова

Державне підприємство "Антонов" 25 жовтня уклало угоду з ТОВ "ДТЕК Трейдінг" про постачання природного газу на 101,53 млн грн. Про це пише "РБК-Україна" з посиланням на "Наші гроші".

Так, згідно з даними у системі "Прозорро", на період із листопада 2018 року по квітень 2019 року замовили 7,67 млн куб. м газу за попередньою ціною 13 237 грн. за тисячу кубометрів.

Кінцева ціна буде автоматично розраховуватися за формулою Ц = Цнп х (100% – Зн), де:

Ц – ціна за тисячу кубометрів у період поставки;

Цнп – тариф НАК "Нафтогаз України" за тисячу кубометрів для промислових споживачів на умовах повної попередньої оплати до періоду поставки;

Зн – знижка в розмірі 1,5% від Цнп.

"ДТЕК Трейдінг" Ріната Ахметова вперше отримало газовий підряд. У 2009-2013 рр. компанія отримала вугільні підряди переважно в енергетиків групи "ДТЕК" на 52,76 млрд грн.

Нагадаємо, Національна комісія, що здійснює регулювання в сфері енергетики та комунальних послуг компенсувала Рінату Ахметову 714 млн гривень за поставку електроенергії на окупований Донбас.

Як писало РБК-Україна, у результаті роботи формули "Роттердам+" всього за рік активи Ахметова подорожчали на 76% і перевищили 12 млрд дол.