Ахметов став лідером рейтингу довіри серед українських бізнесменів: дані опитування

Вівторок 30 грудня 2025 13:30
UA EN RU
Ахметов став лідером рейтингу довіри серед українських бізнесменів: дані опитування Фото: Рінат Ахметов став лідером рейтингу довіри серед бізнесменів України (steelfront.scm.com.ua)
Автор: Олександр Мороз

Рінат Ахметов очолив рейтинг довіри серед відомих українських бізнесменів, за даними соціологічного опитування, проведеного групою Socis у грудні 2025 року.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на результати соцдослідження.

Згідно з дослідженням, Ахметову повністю або скоріше довіряють близько 30% респондентів, що забезпечує йому суттєвий відрив від інших учасників рейтингу.

Друге місце посів Віктор Пінчук із показником довіри 14,5%. Третю позицію зайняв співзасновник monobank Олег Гороховський (12%). До п’ятірки також увійшли Олександр Герега (9,5%) та Геннадій Буткевич (9%).

Опитування проводилося 12-18 грудня 2025 року.

Вибірка була наближена до репрезентативної на загальнонаціональному рівні за віком (від 18 років), статтю, типом поселення (місто/село) та регіональним поділом.

Дослідження не проводилося в АР Крим, на території Луганської області, а також на тимчасово окупованих територіях і в районах активних бойових дій (значна частина Донецької, Херсонської, Запорізької та Харківської областей).

Загалом було опитано 2000 респондентів. Метод дослідження - особисте інтерв’ю (face to face) з використанням планшетів (CAPI). Статистична похибка вибірки становить ±2,6%, середня тривалість одного інтерв’ю - 17 хвилин.

Опитування проведено в рамках загальнонаціонального дослідження "Барометр. Загальна ситуація в Україні".

Нагадаємо, Група "Метінвест" Ахметова потрапила до рейтингу найкращих роботодавців України 2025 року. Також компанія посіла перше місце серед підприємств у галузі "Промисловість".

Як раніше повідомлялося, Рінат Ахметов у 2026 році спрямує майже 600 млн грн на підтримку оборонців Маріуполя, у рамках заснованого ним проєкту "Серце Азовсталі".

