ua en ru
Пн, 29 грудня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Суспільство Освіта Гроші Зміни
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Суспільство

Ахметов у 2026 році спрямує майже 600 млн грн на підтримку оборонців Маріуполя

Понеділок 29 грудня 2025 14:30
UA EN RU
Ахметов у 2026 році спрямує майже 600 млн грн на підтримку оборонців Маріуполя Фото: засновник проєкту "Серце Азовсталі" Рінат Ахметов (steelfront.scm.com.ua)
Автор: Юлія Бойко

Проєкт "Серце Азовсталі" продовжить роботу у 2026 році. Засновник організації Рінат Ахметов спрямував на підтримку оборонців Маріуполя та їхніх родин ще майже 600 млн грн.

Як пише РБК-Україна, про це розповіли в організації "Серце Азовсталі".

Зазначається, що за 3 роки роботи "Серця Азовсталі" на допомогу захисникам уже спрямовано 1,6 мільярда гривень. Проєкт було засновано, щоб оборонці Маріуполя та їхні родини могли отримувати комплексну й системну підтримку стільки, скільки це необхідно.

Він охоплює ключові напрями підтримки - лікування та реабілітацію, психологічну допомогу, протезування, житлові питання, освіту та супровід після повернення з полону.

Підтримка надається усім юнітам гарнізону "Маріуполь": підрозділам Збройних Сил України, Національної гвардії України, Державної прикордонної служби, Сил спеціальних операцій, Національної поліції, ДСНС, Служби безпеки України, а також інших військових та спеціальних формувань.

Повернення українських захисників із полону триває. Для багатьох із них це початок складного й тривалого шляху, який потребує часу, підтримки та сил - лікування, відновлення, психологічної допомоги, адаптації та поступового повернення до життя після полону.

З огляду на це, Рінат Ахметов ухвалив рішення продовжити підтримку і у 2026 році, додатково спрямувавши ще майже 600 мільйонів гривень на допомогу захисникам Маріуполя.

"Я ухвалив рішення продовжити роботу проєкту "Серце Азовсталі" у 2026 році, тому що наша відповідальність перед захисниками Маріуполя не має строку давності. Не всі з них повернулися додому, і не всі пройшли свій шлях відновлення. Багато наших воїнів і досі перебувають у полоні, а їхні родини продовжують чекати й жити надією. І доки є ті, хто потребує нашої підтримки, лікування та допомоги у поверненні до цивільного життя - "Серце Азовсталі" буде поруч. Це наш обов’язок і наша безмежна вдячність за їхній подвиг, здійснений в ім’я свободи та незалежності України", - каже Рінат Ахметов.

У 2026 році проєкт "Серце Азовсталі" зосереджуватиметься на підтримці оборонців Маріуполя, які повертаються з полону, починаючи з 1 січня 2025 року, надаючи їм повний комплекс допомоги з урахуванням індивідуальних потреб і етапів відновлення після полону. Ті, хто повернувся з полону раніше, але з різних причин не отримав допомогу, мають можливість звернутися до проєкту до 31 грудня 2025 року.

Окрему увагу проєкт і надалі приділятиме розвитку посттравматичного зростання, підтримці спільноти захисників і родин, а також збереженню памʼяті та правди про оборону Маріуполя, зокрема в межах проєкту М86.

Починаючи з 2026 року, "Серце Азовсталі" продовжить роботу у співпраці з Фондом Ріната Ахметова, об’єднуючи ресурси та експертизу для подальшої системної підтримки оборонців Маріуполя та їхніх родин.

Що відомо про проєкт "Серце Азовсталі"

Нагадаємо, проєкт "Серце Азовсталі" був заснований Рінатом Ахметовим у 2023 році для підтримки оборонців Маріуполя та їхніх родин.

За цей час організація створила екосистему комплексної підтримки: фізична та психологічна реабілітація, протезування, житло для оборонців з інвалідністю, підтримка у здобутті освіти та працевлаштуванні тощо.

Читайте РБК-Україна в Google News
Рінат Ахметов Маріуполь Благодійна організація
Новини
Зеленський назвав ключову умову для скасування воєнного стану
Зеленський назвав ключову умову для скасування воєнного стану
Аналітика
"Зеленського в Москві зустрінуть тепло". Як росіяни в полоні виправдовують війну
Юлія Акимовакерівниця рубрики Надзвичайні події "Зеленського в Москві зустрінуть тепло". Як росіяни в полоні виправдовують війну