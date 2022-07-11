Ахметов решил выйти из медиабизнеса. Что будет с каналами и другими СМИ

Украинский бизнесмен Ринат Ахметов решил отказаться от своих медиа-активов, однако не прояснил дальнейшую судьбу телеканалов и других СМИ. Единственное, что можно сказать, - он не попадет в реестр олигархов.
РБК-Украина собрало все, что известно на данный момент.
Ахметов сегодня заявил, что принял решение вывести инвестиционную компанию SCM из медийного бизнеса.
"На этой неделе "Медиа Группа Украина" откажется в пользу государства от всех эфирных и спутниковых телевизионных лицензий наших каналов и от лицензий наших печатных медиа в Украине. Мы также прекратим деятельность онлайн-медиа", - отметил он.
По его словам, решение связано со вступлением в силу закона об олигархах. При этом бизнесмен посетовал на короткий шестимесячный срок и российскую агрессию, которые не позволили SCM продать бизнес на рыночных условиях.
Согласно закону, в реестр должны вносить крупных бизнесменов, которые оказывают значительное влияние на СМИ или политическую жизнь.
Холдинг объединяет телеканалы "Украина", "Украина 24", НЛО TV, Индиго TV, "Футбол 1/2/3", Ukraine 1/Ukraine 2 и NLO TV 1/NLO TV 2, "Донбасс", "34 телеканал" и "Сигма".
Также среди активов - оператор спутникового вещания Xtra TV, ОТТ-платформа OLL.TV, продакшн-компании "Теле О" и "Поможем ТВ", "Новостная Группа Украина", мультимедийная платформа СЕГОДНЯ - теленовости "Сегодня", сайт segodnya.ua. А также кроссплатформенный проект Vogue.UA.
Директор по коммуникациям SCM Наталья Емченко в своем Facebook уточняет, что холдинг не передает государству активы, а только лицензии на вещание. Но подтвердила, что такого игрока на медийном рынке Украины больше не будет.
Таким образом, фактически будет прекращено вещание всех телеканалов "Медиа Группы Украина", в том числе телеканалов "Футбол", которые ранее были доступны по платной подписке.
Что касается онлайн-медиа, то в заявлении Ахметова говорится, что их работа прекращается.
Министр культуры Александр Ткаченко на телемарафоне заявил, что новость застала его врасплох, и пока сложно сказать, что будет дальше.
"Попробую поговорить с представителями владельцев, с руководством "Медиа Группы Украина". Единственное, что могу сказать на данный момент, - это серьезная новость, потому что "Медиа Группа Украина" - одна из 4 крупнейших частных медиагрупп, это не может не сказаться на рынке. Рынок и так на сегодняшний момент сильно просел из-за войны. Узнаем больше информации - тогда сможем комментировать более подробно. Это прецедент в Украине", - отметил он.
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк назвал решение Ахметова достойным примером равенства перед законом.
"Закон о деолигархизации - начало новой страницы в отношениях государства и бизнеса. Отношениях, основанных на прозрачности и отказе от кулуарщины. Сегодня видим достойный пример от группы СКМ - закон один для всех", - отметил он.
Сегодня же появилась информация о запуске пакета украинских каналов в Польше, который доступен в предложении OTT Polsat Box Go Ukraine. В этом пакете 9 каналов, до 25 июля все пользователи могут просматривать их бесплатно.
Пакет украинских телеканалов также доступен в Португалии (MEO) и Канаде (RiverTV).
Холдинг заявил, что планирует заключить соглашения и с другими операторами Польши, а также ЕС, чтобы за рубежом было представлено больше украинских развлекательных каналов. Однако не понятно, как это заявление коррелируется с отказом от лицензий на вещание.
Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о запуске реестра олигархов.
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