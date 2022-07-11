Ахметов решил выйти из медиабизнеса. Что будет с каналами и другими СМИ

SCM отказывается от "Медиа Группы Украины"

Ахметов сегодня заявил, что принял решение вывести инвестиционную компанию SCM из медийного бизнеса.

"На этой неделе "Медиа Группа Украина" откажется в пользу государства от всех эфирных и спутниковых телевизионных лицензий наших каналов и от лицензий наших печатных медиа в Украине. Мы также прекратим деятельность онлайн-медиа", - отметил он.

Почему Ахметов вышел из медиабизнеса

По его словам, решение связано со вступлением в силу закона об олигархах. При этом бизнесмен посетовал на короткий шестимесячный срок и российскую агрессию, которые не позволили SCM продать бизнес на рыночных условиях.

Согласно закону, в реестр должны вносить крупных бизнесменов, которые оказывают значительное влияние на СМИ или политическую жизнь.

Какие активы принадлежат "Медиа Группе Украина"

Холдинг объединяет телеканалы "Украина", "Украина 24", НЛО TV, Индиго TV, "Футбол 1/2/3", Ukraine 1/Ukraine 2 и NLO TV 1/NLO TV 2, "Донбасс", "34 телеканал" и "Сигма".

Также среди активов - оператор спутникового вещания Xtra TV, ОТТ-платформа OLL.TV, продакшн-компании "Теле О" и "Поможем ТВ", "Новостная Группа Украина", мультимедийная платформа СЕГОДНЯ - теленовости "Сегодня", сайт segodnya.ua. А также кроссплатформенный проект Vogue.UA.

Что будет с каналами и другими СМИ

Директор по коммуникациям SCM Наталья Емченко в своем Facebook уточняет, что холдинг не передает государству активы, а только лицензии на вещание. Но подтвердила, что такого игрока на медийном рынке Украины больше не будет.

Таким образом, фактически будет прекращено вещание всех телеканалов "Медиа Группы Украина", в том числе телеканалов "Футбол", которые ранее были доступны по платной подписке.

Что касается онлайн-медиа, то в заявлении Ахметова говорится, что их работа прекращается.

Министр культуры Александр Ткаченко на телемарафоне заявил, что новость застала его врасплох, и пока сложно сказать, что будет дальше.

"Попробую поговорить с представителями владельцев, с руководством "Медиа Группы Украина". Единственное, что могу сказать на данный момент, - это серьезная новость, потому что "Медиа Группа Украина" - одна из 4 крупнейших частных медиагрупп, это не может не сказаться на рынке. Рынок и так на сегодняшний момент сильно просел из-за войны. Узнаем больше информации - тогда сможем комментировать более подробно. Это прецедент в Украине", - отметил он.

Реакция Офиса президента

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк назвал решение Ахметова достойным примером равенства перед законом.

"Закон о деолигархизации - начало новой страницы в отношениях государства и бизнеса. Отношениях, основанных на прозрачности и отказе от кулуарщины. Сегодня видим достойный пример от группы СКМ - закон один для всех", - отметил он.

"Медиа Группа" транслирует украинские каналы за рубежом

Сегодня же появилась информация о запуске пакета украинских каналов в Польше, который доступен в предложении OTT Polsat Box Go Ukraine. В этом пакете 9 каналов, до 25 июля все пользователи могут просматривать их бесплатно.

Пакет украинских телеканалов также доступен в Португалии (MEO) и Канаде (RiverTV).

Холдинг заявил, что планирует заключить соглашения и с другими операторами Польши, а также ЕС, чтобы за рубежом было представлено больше украинских развлекательных каналов. Однако не понятно, как это заявление коррелируется с отказом от лицензий на вещание.