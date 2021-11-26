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Ахметов спростував заяву Зеленського про можливу участь у держперевороті

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Київ, П'ятниця 26 листопада 2021 17:42
Ахметов спростував заяву Зеленського про можливу участь у держперевороті Фото: Рінат Ахметов (akhmetovfoundation.org)
Автор: Наталія Гурковська

Бізнесмен Рінат Ахметов заявив, що інформація президента Володимира Зеленського про нібито втягування його в держпереворот, - неправда.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на коментар Ахметова, який опублікувала його речниця Ганна Терехова у Facebook.

"Мене обурює поширення цієї брехні, незалежно від того, якими мотивами керується президент. Моя позиція була і буде однозначною - незалежна демократична та цілісна Україна з Кримом та моїм рідним Донбасом. Мої дії це підтверджують", - зазначив бізнесмен.

Ахметов пообіцяв і надалі захищати вільну Україну, вільну економіку, демократію та свободу слова.

"Як громадянин України, найбільший інвестор, платник податків і роботодавець країни і далі захищатиму вільну Україну, вільну економіку, демократію та свободу слова. І зроблю все від себе залежне, щоб авторитаризму та цензури в Україні не було", - підсумував Рінат Ахметов.

Як повідомлялось, у президента Росії Володимира Путіна відреагували на заяву президента України Володимира Зеленського про підготовку перевороту в тому числі за участю РФ. Прес-секретар Дмитро Пєсков зазначив, що Росія нібито не займається такими справами.

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Рінат Ахметов
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