Ахметов спростував заяву Зеленського про можливу участь у держперевороті

Про це пише РБК-Україна з посиланням на коментар Ахметова, який опублікувала його речниця Ганна Терехова у Facebook .

"Мене обурює поширення цієї брехні, незалежно від того, якими мотивами керується президент. Моя позиція була і буде однозначною - незалежна демократична та цілісна Україна з Кримом та моїм рідним Донбасом. Мої дії це підтверджують", - зазначив бізнесмен.

Ахметов пообіцяв і надалі захищати вільну Україну, вільну економіку, демократію та свободу слова.

"Як громадянин України, найбільший інвестор, платник податків і роботодавець країни і далі захищатиму вільну Україну, вільну економіку, демократію та свободу слова. І зроблю все від себе залежне, щоб авторитаризму та цензури в Україні не було", - підсумував Рінат Ахметов.