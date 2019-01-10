Ахметов і Льовочкін стали фігурантами справи Манафорта

Фото: Пол Манафорт (NBC News youtube)

Манафор передавав українським олігархам соціологічні дані про президентські вибори в США

Колишній глава виборчого штабу Дональда Трампа Пол Манафорт передавав соціологічні дані, пов'язані з президентськими виборами в США, українським олігархам Сергію Льовочкіну та Рінату Ахметову. Про це повідомляє CNN, передає РБК-Україна.

За даними телекомпанії, Льовочкін, і Ахметов, "роками платили Полу Манафорту за його політичну роботу у своїй країні". У команді спецпрокурора США Роберта Мюллера, який розслідує "російське втручання" в американські вибори, раніше назвали цих олігархів ключовими "щедрими прихильниками лобістської роботи Манафорта в Україні".

"Манафорт заробив мільйони на своїй українській політичній роботі протягом декількох років. В ході судового розгляду прокуратура заявила, що це стосувалося переказу грошових коштів від Ахметова і Льовочкіна через офшорні банківські рахунки", - пише CNN.

Наголошується, що Мін'юст США спочатку попросив Мюллера вивчити зв'язки проросійських українців з Манафортом щодо того, як вони можуть співвідноситися з іншими твердженнями про координацію дій Росії з кампанією Трампа.

"Ахметов є одним з найбагатших людей в Україні і фінансував "Партію регіонів", українську політичну партію, пов'язану з Москвою, яку підтримував Манафорт. Ахметов представив Манафорта лідеру партії Віктору Януковичу, і вони вступили в багаторічне партнерство, завдяки якому Янукович здобув перемогу на президентських виборах", - додає CNN.

Також зазначається, що Льовочкін був головою в адміністрації Януковича і таємно направив мільйони доларів Манафорту для його політичного консультування. Голова виборчого штабу Трампа намагався таким чином спрямувати іноземні гроші в інавгураційний комітет Трампа. Всі ці дані надав Манафорт під час свідчень в суді.

Нагадаємо, як заявив нещодавно спецпрокурор США Роберт Мюллер, екс-глава передвиборчого штабу президента США Дональда Трампа політтехнолог Пол Манафорт передавав дані соцопитувань під час кампанії 2016 року своєму діловому партнерові Костянтину Килимнику. Він був керівником київського офісу компанії Манафорта, його також підозрюють у зв'язках з російською розвідкою.