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Ахметов: мы будем защищать свободу слова в Украине

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Киев, Четверг 23 декабря 2021 11:22
Ахметов: мы будем защищать свободу слова в Украине Фото: бизнесмен Ринат Ахметов (akhmetovfoundation.org)
Автор: Наталия Гурковская

Владелец телеканалов "Украина" и "Украина24" бизнесмен Ринат Ахметов в комментарии The Washington Post заявил, что будет защищать институт свободы слова в Украине.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на комментарий, который вышел в статье The Washington Post 23 декабря, посвященной политической ситуации в Украине.

"Я против нарушения прав человека и удушения свободы слова", - сообщил Ринат Ахметов в комментарии WP.

Бизнесмен заявил, что принадлежащие ему медиа всегда предоставляли и будут предоставлять возможность высказаться как представителям власти, так и оппозиции.

"Я не вмешиваюсь в редакционную политику каналов", - подчеркнул Ринат Ахметов.

На вопрос об отношении к закону об олигархах, Ахметов сообщил, что не против закона как такового, но против ущемления права человека и базовые принципы демократии.

"Я поддерживаю борьбу с коррупцией в Украине, но эта проблема не решается принятием противоречивых законов и формирования списка "врагов народа", - сообщил Ринат Ахметов в комментарии WP.

По данным, The Washington Post, каждый третий украинец считает закон об олигархах элементом популизма и попыткой президента Владимира Зеленского повысить его падающий рейтинг.

Как сообщалось ранее, член наблюдательного совета " Медиа Группы Украина "Дмитрий Белянский заявлял, что телеканалы "Украина" и "Украина24" делают все возможное для защиты института свободы слова в Украине.

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Ринат Ахметов
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