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Ахметов: ми захищатимемо свободу слова в Україні

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Київ, Четвер 23 грудня 2021 11:22
Ахметов: ми захищатимемо свободу слова в Україні Фото: бізнесмен Рінат Ахметов (akhmetovfoundation.org)
Автор: Наталія Гурковська

Власник телеканалів "Україна" та "Україна24" бізнесмен Рінат Ахметов у коментарі The Washington Post заявив, що захищатиме інститут свободи слова в Україні.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на коментар, який вийшов у статті The Washington Post 23 грудня, присвяченій політичній ситуації в Україні.

"Я проти порушення прав людини та удушення свободи слова", - повідомив Рінат Ахметов у коментарі WP.

Бізнесмен заявив, що медіа, які йому належать, завжди надавали і надаватимуть можливість висловитися як представникам влади, так і опозиції.

"Я не втручаюся в редакційну політику каналів", - наголосив Рінат Ахметов.

На питання щодо ставлення до закону про олігархів, Ахметов повідомив, що не проти закону як такого, але проти обмеження прав людини та базових принципів демократії.

"Я підтримую боротьбу з корупцією в Україні, але ця проблема не вирішується прийняттям суперечливих законів та формуванням списку ворогів народу", - повідомив Рінат Ахметов у коментарі WP.

За даними The Washington Post, кожен третій українець вважає закон про олігархів елементом популізму і спробою президента Володимира Зеленського підвищити його рейтинг.

Як повідомлялося раніше, член спостережної ради "Медіа Групи Україна" Дмитро Бєлянський заявляв, що телеканали "Україна" та "Україна24" роблять все можливе для захисту інституту свободи слова в Україні.

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Рінат Ахметов
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