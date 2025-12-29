Ахметов в 2026 году направит почти 600 млн грн в поддержку защитников Мариуполя

Проект "Сердце Азовстали" продолжит работу в 2026 году. Основатель организации Ринат Ахметов направил в поддержку защитников Мариуполя и их семей еще около 600 млн. грн.

Отмечается, что за 3 года работы "Сердца Азовстали" на помощь военным уже направлено 1,6 миллиарда гривен. Проект основан, чтобы защитники Мариуполя и их семьи могли получать комплексную и системную поддержку столько, сколько это необходимо.

Он охватывает ключевые направления поддержки - лечение и реабилитацию, психологическую помощь, протезирование, жилищные вопросы, образование и сопровождение после возвращения из плена.

Поддержка предоставляется всем юнитам гарнизона "Мариуполь": подразделениям Вооруженных сил Украины, Национальной гвардии Украины, Государственной пограничной службы, Сил специальных операций, Национальной полиции, ГСЧС, Службы безопасности Украины, а также других военных и специальных формирований.

Возвращение украинских защитников из плена продолжается. Для многих из них это начало сложного и длительного пути, требующего времени, поддержки и сил - лечения, восстановления, психологической помощи, адаптации и постепенного возвращения к жизни после плена.

В связи с этим Ринат Ахметов принял решение продолжить поддержку и в 2026 году, дополнительно направив еще почти 600 миллионов гривен в помощь защитникам Мариуполя.

"Я принял решение продолжить работу проекта "Сердце Азовстали" в 2026 году, потому что наша ответственность перед защитниками Мариуполя не имеет срока давности. Не все из них вернулись домой, и не все прошли свой путь восстановления. Многие наши воины до сих пор находятся в плену, а их семьи продолжают ждать и жить надеждой. И пока есть те, кто нуждается в нашей поддержке, лечении и помощи в возвращении к гражданской жизни - "Сердце Азовстали" будет рядом. Это наша обязанность и наша безграничная благодарность за их подвиг, совершенный во имя свободы и независимости Украины", - говорит Ринат Ахметов.

В 2026 году проект "Сердце Азовстали" сосредоточится на поддержке защитников Мариуполя, которые возвращаются из плена, начиная с 1 января 2025 года, предоставляя им полный комплекс помощи с учетом индивидуальных потребностей и этапов восстановления после плена. Вернувшиеся из плена ранее, но по разным причинам не получившие помощь, имеют возможность обратиться к проекту до 31 декабря 2025 года.

Отдельное внимание проект и дальше будет уделять развитию посттравматического роста, поддержке сообщества защитников и семей, а также сохранению памяти и правды об обороне Мариуполя, в частности, в рамках проекта М86.

Начиная с 2026 года "Сердце Азовстали" продолжит работу в сотрудничестве с Фондом Рината Ахметова, объединяя ресурсы и экспертизу для дальнейшей системной поддержки защитников Мариуполя и их семей.