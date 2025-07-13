"Ахмат" втрачає техніку: у Маріуполі партизани підірвали авто кадирівців

У тимчасово окупованому Маріуполі агент руху "АТЕШ" знищив автомобіль бойовиків "Ахмат". Диверсія відбулася вночі, виконавець безпечно залишив місце операції.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на партизанський рух "АТЕШ".
Рух спротиву "АТЕШ" заявив про проведення чергової диверсії на території тимчасово окупованого Маріуполя.
За їхніми даними, внаслідок підриву знищено транспортний засіб, який належав бойовикам так званого підрозділу "Ахмат", що перебувають у місті.
Операція пройшла вночі, коли окупанти перебували в будівлі. Агенту вдалося знищити авто й непомітно покинути район.
"Передаємо привіт маріонетам-кадировцям і особисто Лаптям Аладдіна - нагадуємо, що вам заборонено знімати тиктоки на українській землі. Ваше незаконне перебування тут каратиметься всіма доступними методами", - йдеться у зверненні.
Нагадаємо, в Генічеському районі Криму партизани ліквідували автомобіль, який належав російським військовим і був обладнаний для роботи з безпілотниками та радіоелектронною боротьбою.
Також партизани виявили слабкі місця у захисті Балаклавської бухти у Криму, а також провели успішну диверсію на новій залізничній ділянці.
Окрім того, в червні агенти "АТЕШ" зафіксували активне пересування армії РФ у тимчасово окупованому Криму. Таким чином росіяни намагались зімітувати початок підготовки до форсування Дніпра.
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